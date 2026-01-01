Разследващите екипи работят интензивно не само върху физическите останки от дронове, но и правят химически анализ за установяване на типа на взривното вещество. Утре ще пристигнат съюзнически екипи с високотехнологична апаратура и се надявам да получим отговор какъв е типът на дрона. Това каза министър-председателят Румен Радев за откритите останки, които транспортният министър обяви днес, че са намерени на кораба „Челси 3“, който стана обект на атака в Черно море.

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Американският самолет над Черно море патрулира за разузнаване и засичане на всякаква активност, която може да представлява риск, обясни той. Самолетът е P-8A Poseidon, обясни той.

Колко време ще остане там - зависи от обстановката, каза още Радев. Очакваме и още помощ, добави премиерът и посочи, че България е мобилизирала напълно своя капазитет за наблюдение, разузнаване и реакция.

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Премиерът отхвърли твърденията, че търговският флот е преустановил дейността си в Черно море заради атаките. „Не е вярно“, заяви той.

Радев съобщи, че е изискал справка от Министерството на транспорта. От началото на октомври до вчера, съпоставено със същия период миналата година. За движението на корабите към и от пристанищата във Варна и Бургас няма никаква разлика в трафика за миналия месец и този месец, посочи той.

Корабите към и от пристанищата във Варна и Бургас, които обслужват нашата икономика, не са спрели и няма да спрат. В момента няма такъв риск, нашето корабоплаване ще продължи, заяви той.

Радев коментира и протестите и общественото недоволство в европейски държави, сред които Франция и Италия.