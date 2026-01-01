Недекларирани 1 052 600 турски лири откриха митническите служители на граничния пункт „Капитан Андреево“ при проверка на лек автомобил, влизащ в България от Турция.

На 19 октомври около 12:30 ч. на пункта пристигнала кола с турска регистрация, управлявана от български гражданин, който пътувал сам. Пред митническите служители той заявил, че няма нищо за деклариране.

Повече от 1 000 000 недекларирани турски лири задържаха на „Капитан Андреево“

След анализ на риска автомобилът бил селектиран за щателна проверка. На предната пасажерска седалка митническите служители открили две черни полиетиленови торби, пълни с банкноти от 200 и 100 турски лири.

Общата сума възлиза на 1 052 600 турски лири, равняващи се на 18 883 евро. На нарушителя е съставен акт по Валутния закон.

Спипаха недекларирани 40 000 евро и 100 000 турски лири на „Капитан Андреево“ (СНИМКА/ВИДЕО)

Само преди няколко дни митническите служители на „Капитан Андреево“ предотвратиха и опит за пренасяне на недекларирани 162 700 евро. Парите били укрити във фабрични кухини под хладилника и леглото в шофьорската кабина на товарен автомобил, превозващ стока от Нидерландия през България за Грузия.