В сърцето на Родопите, край Смолян, се намира малко и малко познато място, около което от поколения се носят легенди. Балиевата вода е свързана с вековни вярвания и традиции, а местните хора вярват, че водата от трите извора има лековити свойства.

Изворите носят общото име „Балиевата вода“ и според местните предания водата се използва при различни здравословни проблеми, включително при проблеми със зрението, както и при някои кожни и вътрешни заболявания.

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Особено силно е вярването, свързано с нощта срещу Гергьовден. Според преданието именно тогава водата има най-силни лековити свойства. В ранните часове на празника хора от Смолян и околните населени места са се отправяли към изворите, за да се измият с нея и да си налеят за вкъщи.

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Сред най-разпространените поверия е това за благотворното въздействие на водата върху очите. Хората измивали очите си с нея с надеждата да запазят здравето и зрението си.

И днес Балиевата вода остава любопитно кътче, в което се преплитат природа, народни вярвания и родопски традиции. До мястото се стига по пътя към село Мугла, в района на Каньона на водопадите.

Около 300 метра преди отклонението за Каньона на водопадите има разширение край пътя и неголяма мраморна плоча с надпис: „Земя, въздух, огън и Балиева вода“.

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Оттам започва пешеходна пътека, която преминава по мост над реката и води до трите извора. Пътеката разкрива и възможност да се усети тишината и красотата на Родопите.

Балиевата вода е сред онези малки, скрити места, които пазят паметта за старите обичаи и предават местните предания от поколение на поколение. За мнозина тя остава не просто извор, а част от магията и духовното наследство на Родопите.