До 19 октомври са получени 64 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. От тях 59 са за купуване на гласове, един за неправомерна агитация и четири за други нарушения, свързани с изборния процес. Образувани са пет наказателни производства. Това съобщиха от МВР на сайта си.

Не се наблюдава сериозна активност по т.нар. купуване на гласове. Въпреки това, продължават превантивните действия, за да се обезпечи максимално правото на българските граждани да гласуват честно и свободно, допълват от министерството.

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Работи се по линия обезпечаване на познатия контингент, за когото на предишни избори има данни да се е занимавал с престъпления срещу политическите права на гражданите. Успоредно с това специализираните полицейски операции се провеждат и по линия противодействие на битовата престъпност, както и намаляване на пътния травматизъм. До момента са проведени 151 специализирани полицейски операции и са съставени 625 предупредителни протокола.

От 28 септември по утвърден план Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и областните дирекции провеждат в цялата страна действия срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, нарушаване на изборното законодателство, установяване предотвратяване и разкриване на подготвяна или извършвана престъпна дейност. В тях са включени и екипи на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

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В МВР действа оперативен щаб, който координира подготовката на структурите на министерството за изборите за президент и вицепрезидент. Основните задачи са противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност.

Работата се извършва по конкретен план и в постоянна координация с Централната избирателна комисия, прокуратурата, ДАНС и останалите компетентни институции. В главните и областните дирекции на МВР са сформирани информационни групи за обобщаване на данните, свързани с изборния процес.

На телефон 02/90 112 98 и електронен адрес izbori@mvr.bg в хода на цялата кампания гражданите могат да подават сигнали за нарушения или престъпления, свързани с изборния процес. Всеки сигнал се насочва към компетентната структура за проверка.

МВР набляга сериозно и на проблема с кибератаките. Ще следим много внимателно киберпространството, правим мониторинг. Ще се стараем да не допуснем кибератака най-вече в деня на изборите и в деня преди тях, каза на брифинг пред медиите преди дни и. ф. главен секретар на МВР Любомир Николов.