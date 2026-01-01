Очаква се да бъдат повдигнати обвиненията на двамата задържани в свищовското село Царевец за жестокост към животни. Смята се, че те са измъчвали животни, заснемали са издевателствата и са продавали клиповете. Според разследващите, такова видео се продавало по 4-5 хиляди евро в тъмната мрежа.

Заснемането се случвало в стопанска постройка и гараж на бащината къща на 53-годишен мъж. При акцията на ГДБОП и международни служби – в имота са намерени кожени костюми, уреди за мъчения на животни и видеофайлове.

Според информация на NOVA имало още един адрес в Свищов, на който са живели мъжът и жената. Съседите не са предполагали, че там отново са се извършвали ритуални убийства, а една от стаите е превърната във филмово студио с египетски декор. Там собственичката на апартамента лично е записвала видеата, откъдето идва и прозвището й "Царицата на мъченията".

"Учудих се като чух за случая. Живееха си хората съвсем спокойно. Разбрах като взимаха видеата и казаха, че са записвали такива неща", разказа съсед на обвиняемите.

От сайвант до „студио“ за насилие: Мъж и жена са арестувани за клипове с мъчения над животни

По информация на организацията КАЖИ („Кампании и активизъм за животните в индустрията“) част от видеата са с продължителност над един час, а сред жертвите на садистичната двойка са стотици пиленца, риби, морски свинчета, прасета, зайци, котки, кучета, и др. По данни на сдружението, в период от над 10 години, двойката е измъчвала и убивала животни по особено жесток и садистичен начин, използвайки специално изработени уреди за мъчения.

КАЖИ разбира за жестоките престъпници няколко седмици след разкриването на случая с насилниците от Перник Габриела Сашова и Красимир Георгиев. През март миналата година организацията получава сигнал от загрижен последовател на страницата им, който е попаднал на информация за насилници, за които се знаело само че са българи.

“За съжаление след случая с насилниците на животни от Перник, научихме и разкрихме още престъпления над животни, този път от Свищов. И при двата случая имаме изключителна жестокост и детайли, които са дълбоко шокиращи и не може да споделим публично. Ако не бяхме подали сигнал за случая с Габриела и Красимир, те също още дълги години можеше да продължават престъпната си дейност. Подобни клипове са световна тенденция от години и само сериозна превенция, висока разкриваемост и наказателни последици могат да предовратят тази жестокост", сподели Петя Алтимирска, председател на КАЖИ.

Лишаване от свобода и парична глоба се предвиждат за насилниците на животни от Свищов, обвиняеми за две престъпления, каза пред журналисти говорителят на Районна прокуратура – Велико Търново Тотко Тотев.

Тотев поясни, че при първото престъпление става въпрос за действие, което често е смъртоносно при гръбначните животни и се извършва чрез стъпкване с крака, сядане върху животното или по други начини.

За деянието, за което са привлечени двамата обвиняеми, по закон се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години и глоба от 2000 до 10 000 лева. В случай, че се съберат достатъчно доказателства, че обвиняемите са извършили деянието с користна цел, ще им бъде повдигнато и обвинение, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години и глоба от 5000 до 20 000 лева.

Към момента са налице данни, че снимките и клиповете, отразяващи умъртвяването на животните са разпространявани и продавани в интернет в затворени канали на приложението Телеграм срещу заплащане, достигащо няколко хиляди евро на клип.

За второто престъпление, за което са привлечени обвиняемите, се предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 6 години и глоба до 10 000 лева. Става въпрос отново за продължавано престъпление в Свищов, в периода от 2013 г. до март 2023 г. с пет деяния, при които са създадени и предлагани, продавани и разпространявани чрез информационни технологии порнографски материали.

Днес обвиненията са предявени на двамата обвиняеми и с постановление на наблюдаващия прокурор мъжът и жената са задържани за срок до 72 часа до довеждането им пред съда. Предстои в Районен съд - Свищов да бъдат внесени исканията от страна на Районна прокуратура – Велико Търново за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение и на двамата обвиняеми. С постановление на административния ръководител на Районна прокуратура – Велико Търново е сформиран екип от двама наблюдаващи прокурори, които да осъществяват ръководството на досъдебното производство с оглед неговата фактическа и правна сложност. Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура – Велико Търново.

Задържаният мъж е изявил желание да даде обяснения по случая, но все още не го е направил. Той се е признал за виновен.

Тотев благодари на представителите на организацията, подател на сигнала, и призова обществеността за активност и уведомяване на органите на МВР и прокуратурата при придобиване на информация за други подобни случаи.

За подобен случай съдят други мъж и жена от Перник. По последна информация двата случая имат връзка помежду си.

През декември миналата година Софийският градски съд проведе заседание по делото срещу 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, обвинени за мъчение на животни. Окръжната прокуратура в Перник внесе обвинителния акт срещу двамата през ноември. Те са обвинени в сговор с цел извършване в страната и чужбина на престъпления за проява на жестокост и противозаконно причиняване на смърт на гръбначни животни. Деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост с цел създаване на порнографски материали. Сашова и Георгиев са заснели - от март 2023 г. до декември 2024 г. множество видеофайлове за разпространение и сред международна аудитория срещу заплащане в размер от 130 до 700 евро. Двамата бяха привлечени като обвиняеми през март 2025 г. Оттогава те са в ареста.

Друг случай също потресе българското общество и предизвика вълна от недоволство. Лекар, работещ във ВМА, прегази с личния си автомобил 14-годишното куче Мая, излизайки от гараж в квартал “Разсадника”. Заради причинените тежки увреждания животното беше евтанизирано.

На специализанта д-р Ненад Цоневски му бе наложена парична гаранция от 5000 лева. Той бе отстранен от работа и бързо напусна страната след инцидента. Жестокоста, проявена от медицинско лице, доведе до редица протести.