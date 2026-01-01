Преди началото на консултациите за служебен премиер с „Има такъв народ“ в президентската институция, държавният глава Илияна Йотова направи мил и символичен жест.

Тя поднесе цветя на служител в президентството по повод рождения ѝ ден – жена, посветила над 50 години от професионалния си път на държавната администрация и останала пример за лоялност, приемственост и уважение към държавността.

"Виждала е много президенти, министър-председатели, народни представители. С нейната работа е гарант за достоверността, която се случва в тази зала", заяви Илияна Йотова.