Кондуктор почина от раните си, след като бе нападнат от пътник в регионален влак в Германия при проверка на билетите, предаде ДПА, позовавайки се на полицията.
Тридесет и шест годишният служител е бил нападнат в понеделник вечер, докато влакът напускал железопътната гара в Ландщул, близо до Кайзерслаутерн в провинция Райнланд-Пфалц.
UPDATE: The victim, a German train conductor, just died. He was beaten to death by a migrant who refused to pay for a ticket and relentlessly beat the conductor when confronted.— Ian Miles Cheong (@ianmiles) February 4, 2026
Another innocent European who lost his life and became a statistic in the mission to culturally… https://t.co/Pc51VbvF6K pic.twitter.com/Hz8V9SJf2F
Двадесет и шест годишният пътник не е имал билет и му е било наредено да напусне влака, преди да нападне кондуктора, който е получил сериозни наранявания. Пътниците оказали първа помощ на ранения мъж и извикали полиция. Кондукторът е бил реанимиран на място, преди да бъде откаран в болница, където по-късно е издъхнал от раните си.
„Er hinterlässt Frau und Kinder“ – Zugbegleiter stirbt nach brutaler Attacke https://t.co/4o48rpcWvG pic.twitter.com/9CeLP66b0z— WELT (@welt) February 4, 2026
Заподозреният за нападението, гръцки гражданин, живеещ в Германия, е задържан на място, съобщи полицията.