Дванайсет души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на област Хасково, съобщи пред журналисти директорът на Областната дирекция на МВР – Хасково старши комисар Мирослав Христов.

Седмина от задържаните са за държане на наркотични вещества, а останалите – за престъпления, свързани с управлението на моторни превозни средства след употреба на наркотици и алкохол и други нарушения.

Акцията е с цел противодействие на престъпленията, свързани с държането и разпространението на наркотични вещества, престъпленията против собствеността и правата на гражданите, ограничаване на пътния травматизъм и осигуряване на обществения ред, посочи Христов.

В операцията участват служители на криминална, икономическа, охранителна и пътна полиция, както и сили на жандармерията. В проверките са привлечени и представители на други институции, сред които Българската агенция по безопасност на храните.

БТА

Проверени са над 1400 души и повече от 1100 моторни превозни средства. Установени са над 300 нарушения на Закона за движението по пътищата. Изградени са контролно-пропускателни пунктове по входно-изходните артерии и в райони, определени като рискови.

При операцията са иззети и над половин тон препарати за растителна защита без документи за произход, за които има съмнения, че са внесени нелегално от Турция. По случая е образувано досъдебно производство. Иззети са и близо половин тон хранителни продукти от животински произход. Установено е и човек, обявен за издирване.

Във връзка с предстоящите избори са съставени 60 предупредителни протокола и са проверени над 70 души от активния криминален контингент. Към момента няма задържани за купуване на гласове, а в Областната дирекция на МВР – Хасково не са постъпвали сигнали за купуване или продаване на гласове от началото на предизборната кампания, уточни старши комисар Христов.

Той посочи, че полицейската операция ще продължи и в изборния ден на 25 октомври, когато ще се състои вотът за президент и вицепрезидент.

По повод последните случаи на убийства в региона, директорът на областната дирекция заяви, че през последния месец са регистрирани четири убийства, като две от тях са извършени в рамките на няколко дни през миналата седмица. По думит