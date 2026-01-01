На предстоящото общо събрание на акционерите на Многопрофилната болница за активно лечение „Христо Ботев“-Враца (МБАЛ) не се очаква смяна на борда на директорите, каза пред журналисти председателят на настоящия борд д-р Нели Нешева.

Изявлението ѝ е по повод обявеното с писмо намерение на Министерството на здравеопазването (МЗ) до Търговския регистър за смяна на борда и вписването на нови членове. Според Нешева на този етап в Търговския регистър новите членове не са вписани, затова смяна не се очаква.

След оповестяване на намерението персоналът на лечебното заведение излезе с отговор - отворено писмо до здравния министър, в което изрази несъгласие с обявените промени.

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„Нещата трябва да се надграждат, а не да се разграждат. Болницата върви добре в последните две години, без тази, в която влезе еврото, и досега беше на печалба“, посочи д-р Нешева и допълни, че мотиви както за смяната, така и за отказа за смяна не са посочени.

По думите ѝ, когато наистина има проблем, той трябва да се оправи, но на този етап болницата проблем няма. "Има задължения, но те вече се разплащат, след като в петък е получена забавената от април до сега субсидия по Наредба № 3 от МЗ в размер на близо половин милион евро", каза още д-р Нешева.

Тя участва в откриването на нова високотехнологична компютърно-томографска система във врачанската болница.