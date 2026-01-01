Млади лекари и медицински специалисти протестират пред Министерството на здравеопазването с искане за по-добри условия за работа, по-достойно заплащане и цялостна реформа в здравеопазването. Протестът е под надслов "Не ви ли е неудобно?". Демонстрацията е организирана от Инициативния комитет "Национален протест "Бъдеще в България"".

Протестът е заявен в Столичната община и на място има засилено полицейско присъствие. Протестиращите скандират "Стига обещания" и "Бъдеще в България".

Днес сме се събрали за пореден път пред Министерството на здравеопазването, тъй като не виждаме достатъчно резултати относно нашите искания - дигитализация на процеса на специализация и назначаване на специализация, както и достойно възнаграждение на специалистите в сферата на здравеопазването, не само на лекарите, но и на всички останали. Това каза за БТА един от организаторите д-р Белослава Томова.

В момента повечето колеги, поне новозавършилите, работят на огромно натоварване за ниски заплати между 700 и 1000 евро. Нашата цел е да направим така, че да имаме високи основни заплати, а не да се зависи от допълнителното материално стимулиране, което може да го има, може и да го няма, добави тя.

Част от исканията на протестиращите са единен портал за специализациите с ясни, прозрачни и проследими условия, в който абсолютно всички болници и всички лечебни заведения да бъдат задължени да публикуват абсолютно всичко и да се кандидатства единствено чрез него, каза на протеста един от организаторите д-р Даниел Кипров.