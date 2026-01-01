Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет на България за 2026 г., но обяви за противоконституционни промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. Решението е взето на заседание на 20 октомври по конституционно дело №15/2026 г. и присъединените към него дела №16/2026 г. и №18/2026 г.

Делата са образувани по искания на народни представители от 52-рото Народно събрание и на омбудсмана. Те оспорват целия Закон за държавния бюджет за 2026 г., както и отделни разпоредби от преходните и заключителните му разпоредби.

Съдът обяви за противоконституционни измененията в чл. 355, ал. 1–4 от Кодекса на труда, както и промяната в чл. 218, ал. 2 от Закона за съдебната власт, която засяга механизма за определяне на възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите.

Конституционните съдии отклониха искането за установяване на противоконституционност на §46 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Защо КС остави бюджета в сила

За да отхвърли искането за обявяване на целия бюджет за противоконституционен, Конституционният съд приема, че правилата за целта на бюджетното салдо на сектор „Държавно управление“ и референтната стойност за дефицита са свързани с конституционния ангажимент на България да участва в изграждането и развитието на Европейския съюз, както и с изпълнението на задължения по международни договори.

Според съда отклонението от заложените бюджетни цели и референтни стойности само по себе си не води до противоконституционност на годишния държавен бюджет. При подобно отклонение следва да се приложат мерки за коригирането му в определен срок в съответствие с приложимите правила.

В решението се посочва още, че изискванията за бюджетното салдо и дефицита, въведени в националното законодателство, представляват самоограничение, което законодателната власт е наложила сама на себе си. Според КС противоречието между двата закона засяга правната сигурност, но остава на законово ниво и не нарушава конституционни принципи и правила. Поради това то не е основание бюджетът да бъде обявен за противоконституционен.

Промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт

Конституционният съд обяви за противоконституционни измененията в чл. 355, ал. 1–4 от Кодекса на труда, приети с преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Мотивът на съда е, че тези изменения не са пряко обвързани с приходите и разходите в държавния бюджет за 2026 г.

Противоконституционна е обявена и разпоредбата в чл. 218, ал. 2 от Закона за съдебната власт в частта „60 на сто от основното месечно възнаграждение на народен представител“.

Според Конституционния съд, макар промяната да е обоснована с обща цел и да е приета със закон, тя влиза в сила на 31 юли 2026 г. и изменя трайно установен механизъм за определяне на възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите.

Съдът приема, че по този начин изменението надхвърля конституционно допустимата обвързаност със закона за държавния бюджет за 2026 г. и нарушава изискването на чл. 133 от Конституцията за стабилност на статуса на съдиите, прокурорите и следователите.

Искането за §46 е отклонено

Конституционният съд е отклонил искането за установяване на противоконституционност на §46 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Причината е, че междувременно е изменен чл. 244, ал. 2 от Кодекса на труда, чието действие е било преустановено с оспорената разпоредба. Според съда с това действието на §46 е изчерпано.

В заседанието са участвали 11 конституционни съдии.

Решението е подписано с особени мнения на съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов, Сашо Пенов и Невин Фети относно промените в Кодекса на труда. Съдия Орлин Колев е подписал особено мнение относно разпоредбата от Закона за съдебната власт.

По решението има и становища на съдия Орлин Колев относно измененията в Кодекса на труда, както и на съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов, Сашо Пенов, Невин Фети и Галина Тонева относно промените в Закона за съдебната власт.

Особените мнения и становищата ще бъдат публикувани по-късно на сайта на Конституционния съд.