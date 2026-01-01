Жена от община Сапарева баня получи условна присъда от четири месеца затвор за заплаха за убийство към разследващ полицай в Дупница. Наказанието е с тригодишен изпитателен срок.

Районният съд в Дупница одобри споразумение между прокуратурата, защитата и подсъдимата Ю. В., която не е осъждана и се е признала за виновна.

Случаят е станал в сградата на Районното управление в Дупница. Жената, заедно с лице, което не носи наказателна отговорност, заплашила старши разследващ полицай с думите: „Идвай да те убиваме! Излизай навънка да те убиваме! Дошли сме да те убиваме!“.

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Според обвинението заканите са могли да предизвикат основателен страх от осъществяването им.

Жената трябва да заплати и 1116,57 евро разноски по досъдебното производство.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.