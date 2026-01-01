Софийският градски съд постанови осъдителна присъда за пране на пари по обвинение на Софийската градска прокуратура. Подсъдимият е осъден на две години лишаване от свобода, като изпълнението на наказанието е отложено с изпитателен срок от четири години.

В хода на делото е установено, че в качеството си на представител и едноличен собственик на капитала на търговско дружество подсъдимият е извършил 18 финансови операции с общо 2 155 072,18 лева.

Операциите включвали банкови преводи към други дружества и теглене на пари в брой. Според обвинението подсъдимият е предполагал, че средствата са придобити чрез тежко умишлено престъпление, включително измама или компютърна измама.

Деянията са извършени при условията на продължавано престъпление.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест.