Европейският съюз остава против „добива на петрол, въглища и природен газ в Арктика“, гласи новата Арктическа стратегия, представена днес на Европейската комисия и върховния представител на ЕС Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

„Поради специфичните уязвимости Комисията ще работи и занапред с партньорите за защита на арктическата околна среда и ще се бори срещу всякакво разработване на запасите от въглеводороди, което представлява заплаха за арктическите екосистеми“, се отбелязва в документа.

Същевременно в него не е повторен ангажиментът от предишната, издадена през 2021 г., стратегия да се работи за „многостранно правно задължение да не бъде позволявано никакво разработване на въглеводородните находища в Арктика и прилежащите региони“ и да не бъдат купувани никакви продукти от тези находища.

Служител на ЕС заяви, че промяната отразява гледната точка, че „светът се променя и пет години по-късно е по-трудно да се постигне подобно многостранно вземане на решения, предвид позициите на различните играчи“.

Норвегия призова ЕС да спре да се съпротивлява на разработването на нови находища в Арктика. С много изчерпващи се находища, добивите на Норвегия ще започнат да спадат през идното десетилетие, освен ако компании като „Еквинор“ не започнат нови проучвания.