НАТО обяви днес, че ще увеличи наблюдението в региона на Черно море във връзка със случаите, в които въздушни удари бяха нанесени по кораби, предаде Ройтерс.

"Днес посланиците на НАТО се срещнаха в Северноатлантическия съвет, за да обсъдят сигурността в Черно море", написа в социалната платформа Екс говорителката на НАТО Алисън Харт.

"НАТО вече укрепи капацитета си по протежение на източния фланг, в това число арсенала за противодействие на дронове. Изпращаме допълнителни сили и средства в региона, включително за наблюдение, разузнаване и криминалистика", добави тя.