Общинският приют за безстопанствени кучета в с. Горни Богров временно спира работа за срок до шест месеца заради установени нередности, съобщиха от Столична община. Със заповедта се забраняват приемът на нови кучета и достъпът на доброволци, граждани, посетители и кандидати за осиновители до отстраняване на нередностите. Столичната община ще обжалва заповедта на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – София-град и ще поиска спиране на изпълнението ѝ.

В изпълнение на заповедта следва посещенията на доброволци, включително организираните съботно-неделни разходки с кучетата в приюта, да бъдат преустановени. Ограничението е необходимо и за гарантиране на безопасността на доброволците по време на ремонтните дейности.

С оглед на засиления обществен интерес към приюта и активната доброволческа общност, която участва в обгрижването на животните, Столичната община ще обжалва заповедта на ОДБХ и ще поиска спиране на изпълнението ѝ, така че доброволците да могат да имат достъп до приюта през предстоящия уикенд, когато на практика не са планирани строителни дейности. Паралелно с това Общината ще предприеме необходимите действия за възможно най-бързото отстраняване на установените нередности, така че основанията за ограничението да отпаднат и заповедта да бъде отменена преди изтичането на определения срок.

Междувременно доброволците могат да продължат да се включват в разходките на кучетата в общински приют Сеславци и клиника Връбница. Разходките се провеждат всяка събота и неделя от 10:00 до 14:00 ч.