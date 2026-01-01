Военноморските сили (ВМС) са унищожили на място или са извадили от водата различни части от над 100 дрона само през тази година.

Това каза командирът на флота контраадмирал Кирил Михайлов. На Морска гара във Варна той посрещна корабите, завръщащи се у дома след участието си в последната мисия на международната Черноморска противоминна група.

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"ВМС достойно изпълняват задачата си да обследват българските морски пространства и да гарантират тяхната безопасност", допълни Михайлов. Той уточни, че към този момент флотът е унищожил шест плаващи мини в български води.

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По отношение на откритите части от дронове той посочи, че някои от тях са представлявали опасност и са били унищожени. По думите му такива са били 35 от откритите досега.

В други случаи става дума за части от безпилотни апарати без бойна част, които обаче са представлявали опасност за корабоплаването, каза Михайлов. Те също са били отстранени от морето.

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„Продължаваме усилията си както в коалиционен формат с нашите съюзници от съседните държави, така и самостоятелно“, изтъкна контраадмиралът. Той подчерта, че и в момента два патрулни кораба се намират в българските морски пространства, като задачата им е да контролират корабоплаването и да наблюдават за плаващи мини или остатъци от дронове, които трябва да бъдат унищожени.

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По думите на контраадмирала флотът си партнира с всички видове въоръжени сили на Българската армия, като целта е да се засилят наблюдението и контролът на трафика в Черно море. Той уточни, че в операцията участват и самолети.

На летище Варна в момента е базиран морски патрулен самолет „Посейдон“, който също изпълнява задачи по наблюдението на морските пространства, допълни Михайлов.

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„Това вече е подкрепа от съюзниците“, каза контраадмиралът и уточни, че самолетът, базиран във Варна, ще продължи да изпълнява задачи. Освен това се поддържа непрекъсната комуникация със съседните страни, с Морското компонентно командване на НАТО и с командванията на военноморските сили на САЩ и Франция, допълни Михайлов.

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Той посочи още, че флотът използва и дронове на Сухопътните войски и на Съвместното командване на специалните операции за засилване на наблюдението в морските пространства.