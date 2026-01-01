Жена е загинала, след като е била нападната от акула, докато е плувала край град КуГомпо в южноафриканската Източна Капска провинция, съобщи обществената телевизия SABC, цитирана от Ройтерс.
Община Бъфало Сити, в чийто район се намира КуГомпо, съобщи в социалните мрежи, че на плажа "Ориент" е имало нападение на акула, довело до "трагичен инцидент".
A 65-year-old woman has died after a shark had attacked her off the coast of South Africa’s Eastern Cape province, SABC reports. https://t.co/Z8X02XaMJm
A 65-year-old woman has died after a shark had attacked her off the coast of South Africa’s Eastern Cape province, SABC reports. https://t.co/Z8X02XaMJm— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 20, 2026
Общината добави, че плажовете "Ориент" и разположеният наблизо "Ийстърн Бийч" са затворени до второ нареждане.