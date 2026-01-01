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Жена е загинала, след като е била нападната от акула, докато е плувала край град КуГомпо в южноафриканската Източна Капска провинция, съобщи обществената телевизия SABC, цитирана от Ройтерс.

Община Бъфало Сити, в чийто район се намира КуГомпо, съобщи в социалните мрежи, че на плажа "Ориент" е имало нападение на акула, довело до "трагичен инцидент".

Общината добави, че плажовете "Ориент" и разположеният наблизо "Ийстърн Бийч" са затворени до второ нареждане.

Асен Георгиев/БТА
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