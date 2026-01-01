Продължава ремонтът на фугите на съоръжение на път I-7 при пресичането с автомагистрала „Тракия“ в района на пътен възел „Зимница“. Движението в участъка се осъществява двупосочно в една лента, със скорост до 30 км/ч.

Ремонтните дейности започнаха на 19 октомври.

Трафикът по път I-7 между Зимница и Ямбол се пропуска с изчакване и се регулира със светофар. Движението по АМ „Тракия“ не се променя.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да спазват пътната сигнализация, да поддържат дистанция и да се движат със съобразена скорост. Препоръчва се да не се предприемат рискови изпреварвания.

Актуална информация за пътната обстановка може да се получи на сайта на АПИ – www.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.