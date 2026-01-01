Около 55-60 души работят днес на терен в община Струмяни за отстраняване на последствията от наводнението. Сред тях са около 25 доброволци, 15 служители на ДЗИ и представители на общинската администрация, съобщи за БТА кметът на общината Емил Илиев.

„Все още имаме нужда от доброволци, които да помагат“, каза Илиев.

Основните пътища и домовете са почистени

По думите на кмета основните входно-изходни артерии в района вече са почистени, както и домовете на хората. Въпреки това работата по ликвидирането на последствията от наводнението продължава.

И днес, и утре на терен ще има военнослужещи. Те ще почиват в неделя, след като през последните две седмици са работили без прекъсване, а от понеделник отново ще се включат във възстановителните дейности.

В неделя се очаква на терен да работят около 10 души от Природен парк „Пирин“, както и доброволци.

Продължава и събирането на средства по банковата сметка, обявена от Община Струмяни за подпомагане на пострадалите и възстановяването на щетите.

„Това все още изисква дълго време“

„Вървим с добри темпове по отношение на ликвидирането на последствията, но това все още изисква дълго време“, коментира Емил Илиев.

Той призова повече хора да се включат като доброволци, за да може възстановителните дейности да приключат по-бързо.

Как се стигна до наводнението

Бедствено положение беше обявено в края на август в селата Струмяни и Илинденци заради усложнената обстановка след гръмотевична буря, проливен дъжд и придошли води на реките Шашка и Злинска.

В резултат на силните валежи реките са излезли от коритата си. На места са били залети и разрушени пътища и друга инфраструктура, а наводнението е причинило сериозни щети в района.

Възстановяването продължава, като общината разчита както на работата на институциите и военнослужещите, така и на помощта на доброволци.