Германската полиция разследва предполагаем палеж с политически мотиви на строителна площадка пред централата на фирмата за отбранителни технологии "Роде и Шварц" (Rohde & Schwarz) в Мюнхен, съобщи баварската телевизия Бе Ер 24, цитирана от Ройтерс.

Баварската полиция потвърди, че е задържала 28-годишна жена и 38-годишен мъж, и двамата български граждани, в близост до мястото на случая, и заяви, че по-късно ще бъдат предоставени допълнителни подробности.

Говорител на баварската полиция потвърди, че се води разследване по подозрение за умишлен палеж, но заяви, че към момента няма доказателства, че нападението е било насочено конкретно срещу "Роде и Шварц".

От компанията потвърдиха, че е имало палеж, и добавиха, че скоро ще предоставят повече информация.

Според Бе Ер 24 малко след полунощ от автомобил са били хвърлени запалителни устройства към строителна площадка пред централата на компанията в мюнхенския квартал Берг ам Лайм. Едно от устройствата се е възпламенило в близост до строителни контейнери и е причинило леки материални щети. Няма пострадали хора.

Германските власти са в състояние на повишена готовност за атаки срещу инфраструктурата, два дни след като правителството обяви, че е стигнало до заключението, че Русия стои зад опита за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летище Лайпциг/Хале миналия месец, отбелязва Ройтерс.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че чуждестранни сили, по-конкретно Русия, биха могли да използват леви екстремистки групи като "марионетки за саботаж" и предупреди, че някои от тях все по-често повтарят руските тези относно войната в Украйна.