Двама мъже са задържали 31-годишен мъж, който следвал жена по улица в Стара Загора и отправял към нея нецензурни реплики. Инцидентът е станал по обяд на 2 септември.

Сигналът е подаден около 12:30 часа във Второ районно управление в града. 43-годишната жена разказала, че около 12:25 часа, докато се разминавала с непознат мъж на улицата, той тръгнал след нея и започнал да я обижда.

Мъж е задържан, след като следвал жена по улица в Стара Загора

На същата улица в близост се намирали двама мъже. Жената им разказала какво се е случило, след което те задържали мъжа до пристигането на полицейския екип.

Пристигналите служители на МВР установили самоличността му. Той е 31-годишен, криминално проявен и осъждан.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.