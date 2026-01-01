31-годишен мъж е задържан за срок до 24 часа, след като е следвал жена по улица в Стара Загора и ѝ е отправял нецензурни реплики. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Случаят е от днес около 12:00 часа.

По първоначални данни жената вървяла по улица в областния град, когато 31-годишният мъж тръгнал след нея.

На същата улица, в близост до кафе, се намирали двама мъже. Жената им разказала за случващото се, след което те задържали мъжа до пристигането на полицейски екип.

31-годишният е задържан за срок до 24 часа.

По случая е започнато досъдебно производство.

БТА припомня, че през юли полицията в Стара Загора издирваше 39-годишен мъж за отправяне на закана за убийство към жена, с която живеел на семейни начала.