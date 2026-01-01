Днес с приемането на първо четене на законопроекта за управление на отпадъците правим първа стъпка към осветяване, разкриване и разграждане на един порочен модел на управление на т.нар. продуктови такси и нормализиране на сектора. Законопроектът само по себе си не решава проблемите, но дава добра посока. Това каза председателят на ПГ “Прогресивна България” Петър Витанов.

Най-вероятно няма да приемем текстовете с промяна на собствеността, защото има работещи дружества, които няма необходимост да сменят собствеността си, но посоката е тази.

Премахваме и таксите за моторните превозни средства - дали изцяло или в известна степен, това ще решат хората, които участват в тези процеси, каза още той.

При всички положения всички неща, свързани с оползотворяването на отпадъците, ще претърпят промени, заяви той.

Радев: Четири пъти намаляваме продуктовите такси за електрическа и електронна техника (ВИДЕО)

Между четири и пет пъти бяха намалени продуктовите такси за електронни и електрически отпадъци, каза още Витанов.

Даваме старт на тези промени. Вярваме, че трябва да се даде достъп до повече дружества на този пазар, за да се създаде реална конкуренция. Затова приемаме текстовете за промяна от разрешителен на регистрационен режим, дали някакъв хибриден вариант, защото пълното отваряне не е гаранция за намаляване на екологичния отпечатък, но това, което правим днес е да кажем край на злоупотребите с тези продуктови такси, посочи още той.

Какво представлява продуктовата такса?

Продуктовата такса е такса за определени продукти, от които след употреба се образуват масово разпространени отпадъци.

Сред тези продукти са моторните превозни средства, гумите (външни, вътрешни и плътни), опаковки като полимерни торбички, батериите и акумулаторите, маслата и електрическото и електронното оборудване.

При моторните превозни средства продуктовата такса е известна и като „екотакса“.

За самото МПС продуктовата такса се плаща еднократно при първоначалната му регистрация.

Витанов коментира и атаката в Лайпциг:

"Като страна, която е член на ЕС и НАТО, нямаме основание да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки, но засега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване, защото неведнъж се е случвало окончателните резултати да се разминават с първоначалните подозрения и тук визирам „Северен поток“. Докато има война, непрекъснато ще ставаме свидетели на подобни проблеми".

Той отбеляза и реакцията на ГЕРБ по темата: „Много често външната ни политика се използва за вътрешнопартийни цели, което не е целесъобразно“.

Витанов каза още, че не вижда спешна необходимост за свикване на КСНС.