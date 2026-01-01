Почти половината (46 процента) от общите потребителски разходи на домакинствата в Европейския съюз са били за храни и безалкохолни напитки, жилищни разходи, включително за вода и енергия, както и за транспорт. Това сочат най-новите данни на Евростат за разходите на домакинствата в ЕС през януари 2026 г., публикувани на сайта на статистическата служба

Цените на продуктите и услугите във всяка от трите категории са се повишили значително през последните години, което подчертава значението на свързаните с тях разходи за общото повишение на потребителските цени, отбелязва статистическата агенция.

В България най-голяма част от разполагаемия доход на домакинствата, както и на ниво ЕС, е била изразходвана за храни и безалкохолни напитки през януари тази година. Българските домакинства са отделили 22,3 процента от бюджетите си за храни и безалкохолни напитки, докато средно за ЕС този дял е бил 16,3 процента.

14,3 процента от потребителските разходи на домакинствата в България са били за транспорт, а жилищните разходи, включително сметките за вода и електроенергия, са били на трето място с дял от 9,9 процента. В ЕС тези дялове са били съответно 14,7 и 14,9 процента.

Общо 46,5 процента от разходите на домакинствата в България са били насочени към трите основни групи – храни и безалкохолни напитки, жилищни разходи и транспорт.

През януари 2026 г. спрямо същия месец на миналата година делът на разходите на домакинствата в България за храни и безалкохолни напитки е нараснал с близо 0,4 процентни пункта, а този за жилищни разходи – с 0,2 процентни пункта. Същевременно делът на разходите за транспорт е намалял с 0,7 процентни пункта.

В периода януари 2025 г. – януари 2026 г. делът на разходите на домакинствата в ЕС се е увеличил с 1,2 процентни пункта за отдих, спорт и култура, с 0,3 процентни пункта за ресторанти и услуги по настаняване и с 0,1 процентен пункт за образование.

За разлика от тези категории най-голям спад е отчетен при дела на разходите за транспорт – с 0,4 процентни пункта, и за информационни и комуникационни продукти и услуги – с 0,3 процентни пункта.