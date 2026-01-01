"Прогресивна България" внася промени в Закона за здравето, каза на брифинг Георги Илиев от ПГ.

Промените ще дадат възможност полицаите, когато пристигат на място, да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори. Предлага се всички автомобили на МВР да бъдат оборудвани с такива дефибрилатори.

Илиев обясни, че всяка година около 10 000 души загиват от внезапен сърдечен арест. "Ако в рамките на първите 5 минути бъде извършена такава дефибрилация - 60-70% от тези случаи биха били с положителна дефибрилация", каза още той и допълни, че поетапно ще бъдат оборудвани автомобилите. Около 2300 са автомобилите на МВР, това са не само патрулките на КАТ, в това число са охранителна полиция, пожарна безопасност. По отношение на средствата - ще бъдат от държавния бюджет и от фонда за "Пътна безопасност".

По думите му в Европа това е широка практика.

Метростанция „СУ Св. Климент Охридски“ вече разполага с дефибрилатор

Илиев посочи, че с промените в Закона за здравето от февруари, правото на първа помощ е дадено да бъде извършвана от всяко едно лице, автоматичните дефибрилатори могат да се използват от всеки един гражданин, като такива апарати има и на входа на Народното събрание.