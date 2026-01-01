Все още няма окончателно решение за евентуални структурни промени в системата на социалното подпомагане. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова по време на блицконтрол в Комисията по труда, демографската и социалната политика.

По думите ѝ основните функции на регионалните дирекции са свързани с осиновяванията и приемната грижа.

„Не мога да кажа, че имам взето окончателно решение, тъй като основните функции в регионалните дирекции са свързани с осиновяванията и приемната грижа“, посочи Ефремова.

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Тя подчерта, че няма да предприеме промени, преди да е сигурна, че функциите, свързани с най-малките и най-уязвимите деца, ще бъдат напълно обезпечени.

„Преди да бъда сигурна, че тези две функции, свързани с най-малките и най-уязвимите деца, ще бъдат напълно подсигурени, няма да пристъпя към вземане на окончателно решение“, каза социалният министър.

Ефремова увери още, че дори при административна промяна в управлението по места няма да се стигне до съкращения на служители. Причината е, че в Агенцията за социално подпомагане има достатъчно незает щат.

Ако все пак бъде намален броят на регионалните дирекции, служителите от тях ще могат да останат на работа в Агенцията за социално подпомагане, обясни министърът.