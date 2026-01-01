Наближава началото на вече традиционния за Бургас Фестивал на рибата и виното, който ще се проведе от 3 до 7 септември в пространството пред Експо център „Флора“. Пъстрата програма обединява музика, кулинария, вино, танци, забавления и активности за цялото семейство на метри от морския бряг.

Фестивалът започва на 3 септември, четвъртък, от 18:00 часа. В програмата за първата вечер са включени винено представяне и игра с публиката „In Vino Veritas“, игри за най-малките, концерт на Мариана Добрева и Самуел Мануелян, както и концерт на гръцката група SIRIS BAND.

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На 4 септември музикалната програма продължава с концерт на FADIVI MUSIC от Украйна и участие на Kerana & Kosmonavtite. В същия ден на сцената ще се представят местни фолклорни и вокални формации, а посетителите ще могат да се включат и в семейна викторина.

Специален акцент в програмата е участието на младия музикален талант на Бургас Аделина Атанасова. Тя ще излезе на сцената на 4 септември от 19:30 часа. Аделина пее от тригодишна възраст и е солист на Детски хор „Милка Стоева“ с преподавател Мариета Секлемова.

През 2025 г. тя печели първи награди на международните фестивали „Звездите на Гарда“ в Италия и „Корабът на изкуствата“ в Поморие. През 2025 г. участва и в Teen Boom Fest Burgas, а през 2024 г. е отличена от Община Бургас за специални постижения в музиката.

5 септември 2026 ще предложи богата програма още от сутринта - куклен театър, детско забавно състезание, следобедно безвремие, танци и фолклорни изпълнения. В 17:00 часа ще се проведе специална кулинарна демонстрация на националния шампион по паеля Николай Генчев и неговия съотборник, с когото ще представят България на Световното първенство по паеля във Валенсия на 20 септември.

Вечерта ще продължи с концерти на Бургаския духов оркестър, Дишо и Криси и Силвия Кацарова. Неделният 6 септември също ще бъде посветен на музиката и кулинарията. В програмата са включени детско представление, сапунено шоу с балони, конкурс за най-добра рибена чорба на Бургас, кулинарна демонстрация на Giuseppe Magliaccio от Италия, винена дегустация и кулинарно състезание „Бързи ръце“. Вечерта ще завърши с концерт на специалните гости „MAMBO SONG“ от Венецуела.

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Финалният ден - 7 септември - ще предложи още неустоими занимания за деца и възрастни, фолклорни и танцови изпълнения, семейни игри и концерти. Сред акцентите е огненото шоу на Wolves Family Show, а фестивалът ще завърши с концерт на Boney M Experience.

През всички дни посетителите ще могат да се насладят на разнообразни кулинарни предложения, напитки и вино, както и на богата съпътстваща програма. Входът е свободен.

Фестивалът на рибата и виното в Бургас започва на 3 септември и ще продължи до 7 септември пред Експо център „Флора“ в Морската градина.