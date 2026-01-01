Бургас вече е официалният домакин на „Евровизия 2027“ и подготовката за голямото музикално събитие започна.

Докато градът се стяга да посрещне хиляди гости от цяла Европа, има още нещо, което чуждестранните посетители задължително трябва да научат - бургаският жаргон.

Бургас посреща „Евровизия“: Какво трябва да знаят феновете преди голямото шоу (СНИМКИ/ВИДЕО)

Защото да посетиш Бургас и да не чуеш поне веднъж „Въй, лек!“, е като да дойдеш на морето и да не видиш плажа.

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Ако „Евровизия“ ще показва България пред милиони зрители, защо да не представим и малко от местния колорит?

Ето няколко фрази, без които бургазлията не може:

„Въй, лек!“ - универсалната бургаска реакция. Подходяща е за изненада, възмущение, възхищение, радост и практически за всичко.

„Акъл - море, глава - шамандура“ - когато някой демонстрира повече самочувствие, отколкото разум

„Ръба ми филията“ - реплика, която не се нуждае от превод, но със сигурност ще предизвика любопитство сред чужденците

„Бургас вода не става!“ - защото местният патриотизъм също трябва да има своето място на европейската сцена

„Хвърлям камъка“ - още един от колоритните изрази, запазили духа на стария бургаски жаргон

„Въй!“ - универсалната бургаска реакция. Става за изненада, възмущение, възхищение и почти всяка житейска ситуация

„Батка“, „Бургаска батка“- обръщение, което може да бъде приятелско, шеговито или просто част от разговора

„Харабийка“ - когато нещо е хубаво, приятно и както трябва

„Лек“ - едно от емблематичните обръщения, които веднага носят морския бургаски колорит

„Маняк“ - човек, който е пич, голям фен на нещо или просто се отличава с характер

И това е само малка част от богатия бургаски речник. Градът има още десетки и дори стотици жаргонни думи и изрази, които през годините са се превърнали в част от местната идентичност.

Избраха Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ (ВИДЕО)

И ако за Европа „Евровизия“ е музика, светлини и грандиозно шоу, за Бургас тя може да бъде и възможност да покаже своя хумор, характер и специфичен начин на говорене.

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Градът ще посрещне участници и фенове от Европа през май 2027 г., като двата полуфинала са насрочени за 11 и 13 май, а големият финал - за 15 май в „Арена Бургас“.

А първият урок по бургаски за всички гости може да е съвсем прост:

„Въй, лек! Добре дошли в Бургас!“