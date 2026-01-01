Българската певица Дара сподели в социалните мрежи кадри от неочаквана среща със световната тенис звезда Новак Джокович и неговата дъщеря.

Изпълнителката разкри, че двамата са се засекли съвсем случайно по време на вечеря, а срещата е прераснала в забавен момент, запечатан на видео. На публикуваните кадри се вижда как Джокович танцува на хита на Дара „Бангаранга“ заедно с певицата и неговата дъщеря.

„Колко е малък светът! Когато съдбата ти даде знак, просто го следваш... и танцуваш на „Бангаранга“, написа Дара към публикацията си.

Тя допълни, че срещата с рекордьора по титли от Големия шлем е била напълно неочаквана, но по думите ѝ е изглеждала сякаш е била предопределена.

Видеото бързо привлече вниманието на последователите на певицата и събра множество реакции в социалните мрежи.