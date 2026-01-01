Сдружение „Зелени Балкани“ има любопитно предложение за символ на България за „Евровизия“ – брадатият лешояд. Идеята не е случайна, а е свързана както с усилията за завръщането на вида у нас, така и с впечатляващата история на лешояда Боев, който пропътува повече от 14 000 километра из Европа, преди отново да се върне в България.

Боев - мечтата, която се превърна в трагедия: България загуби символа на завръщането на брадатия лешояд (СНИМКИ)

От организацията смятат, че брадатият лешояд носи точно онези послания, които биха могли да бъдат разпознаваеми и извън страната – свобода, смелост, пътуване, завръщане и надежда. Разперените му крила символизират свободата и новите хоризонти, а историята на вида у нас е свързана с идеята за втория шанс.

Вместо чайка - Kapi може да стане новият нестандартен талисман на „Евровизия“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Брадатият лешояд вече не гнезди в България, но природозащитници работят за неговото завръщане. В каузата, по данни на „Зелени Балкани“, са ангажирани хора и организации от повече от 10 европейски държави. Така историята на птицата се превръща не само в българска, но и в европейска.

А Боев е може би най-добрият пример за това. Птицата напуска България, поема на дълго пътешествие из Европа и след повече от 14 000 километра отново се завръща у нас. От „Зелени Балкани“ виждат в неговата история своеобразен разказ за откриването на света и завръщането у дома.

Розов претендент: Фламингото FLAMI влиза в битката за талисман на „Евровизия“ (СНИМКА/ВИДЕО)

И точно тук според организацията се появява връзката с „Евровизия“ – конкурс, който събира различни държави, култури и истории на едно място. Брадатият лешояд би могъл да представи България не само с природното ѝ богатство, но и с послание за сътрудничество, възстановяване и обща кауза.

В концепцията има място и за морето. Образът на птицата, която лети над него, може да препраща към хоризонта, свободата и пътуването – и да покаже България като страна, обърната към света, но запазила връзката със своята природа.

От „Зелени Балкани“ се надяват, че ако брадатият лешояд се превърне в символ на България за „Евровизия“, това ще помогне и на самата природозащитна кауза, като насочи повече внимание към редкия вид и усилията той отново да се завърне трайно у нас.

И брадатият лешояд далеч не е единственият кандидат за символ. Преди дни Държавният куклен театър в Бургас предложи гларуса от спектакъла „Бургаски гларуси“ – образ, който трудно може да бъде отделен от морския характер на града.

Предлагат гларус да стане символ на „Евровизия 2027“

От Българското дружество за защита на птиците пък напомниха, че изборът всъщност може да бъде доста голям. Само в защитената местност Пода край Бургас са установени 321 вида птици – близо една четвърт от всички видове, срещащи се в Европа. Сред тях са пеликани, чапли, корморани, лопатарки и различни грабливи птици.

Така предложенията за бъдещ символ на конкурса постепенно се множат, а природата и морският дух на Бургас все по-силно се очертават като част от идеите.

Към момента има и други идеи за символ на „Евровизия“ 2027 в Бургас. Гларусът от спектакъла „Бургаски гларуси“ беше предложен от Държавния куклен театър в Бургас като разпознаваем и характерен за морския град образ. Flami – розово фламинго, е друга идея, вдъхновена от богатото птиче разнообразие и природата около Бургас. Сред по-нестандартните предложения е и капибарата Kapi, която също се включва в своеобразната надпревара за талисман на песенния конкурс.

Бургас ще бъде домакин на „Евровизия“ през 2027 година.