Трагедия за българската природозащита. Трудът на повече от три десетилетия, мечтите на поколения природозащитници и надеждата за завръщането на символа на българската природа бяха опустошени за броени часове при тежко престъпление срещу природата в сърцето на Стара планина.

9 редки птици бяха отровени в „Централен Балкан“, сред тях и Боев - първият освободен от екипа на Зелени Балкани в рамките на проект „Живот за брадатия лешояд“, след десетилетия, в които видът бе изчезнал от природата на България.

Спасителен център - Зелени Балкани

На място на Боев е била оказана незабавна първа помощ, но въпреки усилията на екипите, птицата е починала по време на транспортирането ѝ до Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани".

Отровата, която покоси лешоядите в Балкана: 10 души са правили аутопсията, докато им прилошава (ВИДЕО)

Птицата оцеля цяла година, в която посети близки и далечни дестинации. Само преди дни, на 13 август, Боев се завърна в „у дома“ след дълго пътешествие, в което успя да оцелее, прелитайки 14 100 км и преминавайки през 8 европейски държави.

Спасителен център - Зелени Балкани

Боев не беше просто птица. Той беше символ на мечтата на няколко поколения природозащитници - брадатият лешояд отново да лети свободно над българските планини.

През май 2025 г., след повече от 30 години неуморен труд, България преживя исторически момент. В крепостта „Туида“ край Сливен беше отбелязано освобождаването на Боев – млад брадат лешояд, дарение от Zoo Ostrava в Чехия, който беше сред първите птици, пуснати на свобода в Природен парк „Сините камъни“.

Мястото не беше избрано случайно. Именно там през 1972 г. е открит последният известен брадат лешояд у нас. След това видът е обявен за изчезнал от природата на България.

Спасителен център - Зелени Балкани

Боев трябваше да бъде част от завръщането. Само за последните няколко месеца той е прелетял 14 100 километра през осем европейски държави, оцелявайки по пътя през множество опасности. Следяхме полета му и се надявахме, че един ден ще се върне в българските планини и ще остане тук.

Черен ден за българската природозащита: Отровна примамка погуби девет редки птици в сърцето на Стара планина

Той се върна. Но не така, както всички мечтаеха. Боев се прибра „у дома“ - но в чувал. Случаят с Боев е част от тежката трагедия, която разтърси природозащитната общност.

Спасителен център - Зелени Балкани

За природозащитниците това не е просто загуба на 9 птици. Това е удар по труд, продължил десетилетия, по мечтата на поколения специалисти и по надеждата, че брадатият лешояд отново ще стане част от българската природа.

Боев вече няма да разпери криле над Стара планина. Но историята му остава. Той промени десетки, ако не и стотици човешки животи. Вдъхна надежда и показа, че дори мечта, смятана за невъзможна, може да започне да се сбъдва.

Боев не беше просто птица. Той беше символът на една мечта...и нейният трагичен край.