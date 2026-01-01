Фонд за свързаност и реклама, гаранционен фонд за пътувания и нови правила за краткосрочните наеми са сред мерките, които се подготвят за българския туризъм през 2027 г. Министърът на туризма Илин Димитров представи пакет от реформи в шест ключови направления, насочени към повишаване на конкурентоспособността и качеството на сектора.

Основният акцент е върху създаването на Фонд за свързаност и реклама, който ще бъде отделно перо, финансирано директно от държавния бюджет.

„Ние ще създадем от следващата година фонд за свързаност и реклама, защото реклама без добра свързаност не води до повече туристи“, заяви Димитров.

По думите му държавата няма да използва приходите на общините от местния туристически данък. Идеята е фондът да следва практиката на водещи европейски туристически държави, които привличат значително повече туристи спрямо броя на населението си.

Промени в Закона за туризма

Предвиждат се и промени в Закона за туризма, с които да бъде регламентиран краткосрочният наем. Сред предложенията е и туристическият данък, събиран от общините, да бъде реинвестиран в реклама и авиосвързаност.

„Парите за туризма трябва да се връщат в туризма. Ключово е“, подчерта министърът.

Допълнителният самолетен капацитет ще бъде сред приоритетите, особено за ключови пазари като Германия. Предвиждат се и действия за увеличаване на свързаността при големи международни събития, сред които и предстоящото домакинство на „Евровизия“.

Ще се измерва и качеството на туристическия продукт

Сред мерките е създаването на Асоциация на висшите училища, които обучават специалисти по туризъм, както и Обсерватория за измерване на качеството на туристическия продукт.

Предвижда се и национална кампания с QR кодове, чрез която туристите ще могат да дават обратна връзка за преживяването си.

„Време е да спрем да говорим само за брой нощувки, влезли средства, средна дължина на престоя, вече е време да започнем да говорим за качество на продукта, не само количество“, коментира Димитров.

Гаранционен фонд ще защитава туристите

До края на годината се очаква да бъде финализиран проектът за създаване на Гаранционен фонд за пътувания.

Целта е при фалит на туроператор или при форсмажорно събитие пътуващите да могат да получат обратно средствата, които са платили за своята почивка.

Обсерватория ще измерва качеството на туризма, гаранционен фонд ще пази туристите

Повече инвестиции в българските кадри

Недостигът на кадри остава един от сериозните проблеми пред туристическия сектор. Според министъра решението не трябва да се търси единствено чрез привличане на работници от трети страни.

„Ние трябва да акцентираме върху развитието на българските служители. Да им дадем шанс и възможност. Само така, ако ние имаме едни обучени в България мениджъри българи, можем да имаме качествен продукт“, заяви Димитров.

Затова се предвиждат по-тесни партньорства между туристическия бизнес и образователните институции, които да подпомогнат дългосрочното обучение и развитието на специалисти в сектора.

България ще привлича международни туристически форуми

Като част от мерките за повишаване на международната видимост на България се предвижда страната да бъде домакин на международни форуми. Сред тях е срещата на Борда на директорите на TUI.

По думите на Димитров целта е да бъде даден нов старт на отношенията с компанията и да бъде подписан многогодишен меморандум, който да доведе до инвестиции на глобално ниво.

Предвижда се и кампанията „Звездните лица на туризма“, както и мерки за по-бързо издаване на визи чрез подсилване на консулските служби.

Летният сезон не е провал

По отношение на приключващия летен сезон Димитров заяви, че той не може да бъде определен като провал, въпреки спадовете на някои пазари.

По данни от Единната система за туристическа информация между 1 юни и 31 юли 2025 г. България е посрещнала 2 689 000 туристи, докато за същия период през 2026 г. броят им е 2 602 719.

Министърът посочи, че за германския пазар вече са договорени над 100 000 самолетни седалки, като се очаква разговорите да приключат с осигуряването на около 150 000 допълнителни места. Според него това ще позволи на страната да се доближи до нивата от предпандемичната 2019 г. и ще помогне за по-доброто запълване на началото и края на летния сезон.

Димитров на първото заседание на Съвета за реформи: Всички сме в една лодка, ако я клатим, ще потънем заедно

Хотелите в Бургас ще се подготвят за „Евровизия“

Димитров коментира и цените на почивките през това лято. По думите му динамичното ценообразуване означава, че стойността на една и съща почивка може да бъде различна през май, юни и юли.

Във връзка с предстоящото домакинство на „Евровизия“ кметът на Бургас подготвя списък с хотелиери, които са поели ангажимент да поддържат нормални нива на цените на нощувките.

Целта е да се избегне рязкото и необосновано повишаване на цените, което би могло да отблъсне част от посетителите по време на международното събитие.