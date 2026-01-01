Илин Димитров
Илин Димитров / БГНЕС
Шест реформи в туризма планира Министерството на туризма за 2027 г.

Шест основни реформи в туризма планира Министерството на туризма за 2027 г. Сред тях са създаване на обсерватория за измерване на качеството на туристическия продукт, гаранционен фонд за туристите и по-активно привличане на международни събития. Това обяви министърът на туризма Илин Димитров.

На 27 септември, когато се отбелязва Световният ден на туризма, ще бъдат създадени две нови структуриасоциация на висшите училища, изучаващи туризъм, и обсерватория за измерване на качеството на туристическия продукт.

„Всяко нещо, което се измерва, може да бъде подобрено. Време е да спрем да говорим само за броя нощувки, влезлите средства и средната дължина на престоя. Вече е време да започнем да говорим за качество на продукта, не само количество“, заяви Димитров.

По думите му обсерваторията ще използва данни от картови разплащания и други показатели, както и национална QR код кампания. Чрез кодове, поставени в туристическите обекти, посетителите ще могат да дават оценка, която ще се обработва в реално време.

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„Така всеки един кмет ще знае какво е качеството на продукта му, по какъв начин той работи, подобрява ли го спрямо миналата година, влошава ли го“, посочи министърът. Данните ще позволят и сравнение с туристическия продукт в съседни държави.

Сред приоритетите е и създаването на гаранционен фонд, който трябва да бъде финализиран до края на годината. Целта е туристите да бъдат защитени при фалит на туроператор или настъпване на форсмажорно обстоятелство.

„Всеки един, който е заплатил за почивка, при фалит ще може да получи своите средства обратно. Така ще създадем една много по-голяма сигурност в пътуващите“, каза Димитров.

Министерството планира и засилване на международната видимост на България. От 24 до 26 септември страната ще бъде домакин на събития на борда на директорите на най-големите европейски туроператори, като се очаква да пристигнат над 150 мениджъри и директори.

Паралелно продължава кампанията „Знаете звездните лица на туризма“, в която успешни българи стават посланици на сектора и участват във видеа на различни езици за популяризиране на страната.

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Друг важен акцент е удължаването на туристическия сезон чрез повече фестивали и събития в различните региони.

„Това ще направи държавата много по-цветна, много по-наситена с фестивали и събития и ще помогне за уплътняване на крилата на сезона“, каза министърът. Той призова бизнеса и кметовете да насърчават събитията в началото на сезона, а не само в неговия пик.

Министър Димитров определи тези направления като „шестте стълба“ на планираните реформи за 2027 г. Той заяви, че в края на годината ще представи отчет за изпълнението им.

„Обичам да изпълнявам това, което обещавам“, заяви министърът и допълни: „Обещавам ли – изпълнявам“.

БГНЕС
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