Шест основни реформи в туризма планира Министерството на туризма за 2027 г. Сред тях са създаване на обсерватория за измерване на качеството на туристическия продукт, гаранционен фонд за туристите и по-активно привличане на международни събития. Това обяви министърът на туризма Илин Димитров.

На 27 септември, когато се отбелязва Световният ден на туризма, ще бъдат създадени две нови структури – асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм, и обсерватория за измерване на качеството на туристическия продукт.

„Всяко нещо, което се измерва, може да бъде подобрено. Време е да спрем да говорим само за броя нощувки, влезлите средства и средната дължина на престоя. Вече е време да започнем да говорим за качество на продукта, не само количество“, заяви Димитров.

По думите му обсерваторията ще използва данни от картови разплащания и други показатели, както и национална QR код кампания. Чрез кодове, поставени в туристическите обекти, посетителите ще могат да дават оценка, която ще се обработва в реално време.

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„Така всеки един кмет ще знае какво е качеството на продукта му, по какъв начин той работи, подобрява ли го спрямо миналата година, влошава ли го“, посочи министърът. Данните ще позволят и сравнение с туристическия продукт в съседни държави.

Сред приоритетите е и създаването на гаранционен фонд, който трябва да бъде финализиран до края на годината. Целта е туристите да бъдат защитени при фалит на туроператор или настъпване на форсмажорно обстоятелство.

„Всеки един, който е заплатил за почивка, при фалит ще може да получи своите средства обратно. Така ще създадем една много по-голяма сигурност в пътуващите“, каза Димитров.

Министерството планира и засилване на международната видимост на България. От 24 до 26 септември страната ще бъде домакин на събития на борда на директорите на най-големите европейски туроператори, като се очаква да пристигнат над 150 мениджъри и директори.

Паралелно продължава кампанията „Знаете звездните лица на туризма“, в която успешни българи стават посланици на сектора и участват във видеа на различни езици за популяризиране на страната.

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Друг важен акцент е удължаването на туристическия сезон чрез повече фестивали и събития в различните региони.

„Това ще направи държавата много по-цветна, много по-наситена с фестивали и събития и ще помогне за уплътняване на крилата на сезона“, каза министърът. Той призова бизнеса и кметовете да насърчават събитията в началото на сезона, а не само в неговия пик.

Министър Димитров определи тези направления като „шестте стълба“ на планираните реформи за 2027 г. Той заяви, че в края на годината ще представи отчет за изпълнението им.

„Обичам да изпълнявам това, което обещавам“, заяви министърът и допълни: „Обещавам ли – изпълнявам“.