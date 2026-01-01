На брега на Балтийско море има германски курорт, в който плажният сезон е много кратък. Въпреки това туристическият сезон продължава от април до края на октомври.

Причината е проста – германците са намерили начин да привличат туристи и през месеците, в които морето вече не е достатъчно топло за къпане.

Кюлунгсборн // iStock

Кюлунгсборн е морски курортен град в Северна Германия, разположен на брега на Балтийско море. В разгара на лятото мястото е оживено, а шесткилометровият плаж привлича туристи, които търсят традиционната почивка край морето. Крайбрежната алея е дълга около 3,15 километра и по нея са разположени кафенета, ресторанти и магазини. В курорта има и яхтено пристанище, а от 240-метровия кей през летните месеци тръгват много екскурзии.

Кюлунгсборн обаче не разчита единствено на плажа

Една от големите атракции е историческият парен влак „Моли“, който свързва Кюлунгсборн с Бад Доберан и Хайлигендам. Маршрутът преминава на места непосредствено край Балтийско море и предлага възможност туристите да разглеждат региона по различен начин.

Кюлунгсборн // iStock

Курортът има и разнообразна културна и музикална програма, но един от основните фактори, които помагат на туризма да не приключва с края на летните месеци, е колоезденето, което е много популярно сред германците.

В района има богата мрежа от велоалеи, а много от тях са изградени през последните години по европейски проекти. Те преминават край морето, през гори, открити пространства и природни територии. Някои маршрути предлагат гледки към крайбрежието, други преминават през природни резервати.

Кюлунгсборн // iStock

Теренът обикновено е с леки изкачвания, което прави маршрутите подходящи както за по-опитни колоездачи, така и за семейства с деца и възрастни хора.

По велоалеите могат да се видят цели семейства – родители с малки деца, възрастни хора и групи приятели. За тях колелото не е просто средство за придвижване, а част от начина, по който прекарват свободното си време и почивката си.

Именно тук се появява въпросът: защо подобен модел да не бъде развит и в България?

Българското Черноморие има потенциала

България традиционно свързва морския туризъм с няколко летни месеца – юни, юли и август. Но Черноморието ни има потенциал да привлича туристи и извън пиковия сезон.

Природата, морето, плажовете, историческите обекти, природните забележителности, малките населени места и местната кухня могат да бъдат част от цялостно туристическо преживяване, което не зависи изцяло от температурата на морската вода. Колоезденето може да бъде връзката между тях.

Вместо туристът да пристига само за седмица през август и основната му цел да бъде плажът, той може да посети българското Черноморие през април, май, юни, септември или октомври. През тези месеци температурите са много по-подходящи за продължителни велосипедни преходи. Един туристически маршрут може да започва от морето, да преминава през природни паркове, резервати, археологически обекти и исторически места и да завършва в малък семеен хотел или къща за гости. Така морето няма да бъде единствената причина туристът да избере България.

Созопол // iStock

Цялото българско Черноморие може да бъде свързано в мрежа от велосипедни и туристически маршрути.

От северното крайбрежие през Варна и Бургас до Странджа могат да бъдат разработени различни по дължина и трудност маршрути, които да комбинират море, природа, история и местна култура.

За да работи подобен модел обаче, само велоалеи няма да са достатъчни.

Необходими са добре обозначени маршрути, места за почивка, сервизни пунктове, възможности за наем на велосипеди, безопасна инфраструктура, подходящо настаняване и заведения, които да работят и извън традиционните летни месеци.

Нужно е и маршрутите да бъдат свързани с други туристически обекти, така че колоездачите да имат причина да останат в региона за няколко дни.

Това би означавало и повече нощувки, повече работа за местните ресторанти и малки хотели и по-равномерно разпределение на туристическия поток през годината.

Това би позволило България да бъде представена като дестинация, която предлага повече от слънце и плаж и да привлече повече туристи извън летния сезон.

Показателен пример за потенциала на региона е и „Джиро д'Италия“, чието трасе тази година премина и през българското Черноморие. Световноизвестното колоездачно състезание насочи вниманието към българското крайбрежие не само като място за морска почивка, но и като дестинация за колоездачен туризъм.

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Подобни събития могат да бъдат използвани като основа за популяризирането на региона сред любителите на велосипеда и за създаването на маршрути, които туристите да могат да изминават и извън състезателния сезон.

Кюлунгсборн показва, че морският курорт не е задължително да живее само през месеците, в които туристите влизат във водата. С правилната инфраструктура, свързани маршрути и разнообразни възможности за преживяване българското Черноморие също може да превърне месеците извън пиковия сезон в част от активния туристически календар.