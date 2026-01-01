40-годишен мъж скочи от 5-ия етаж на блок в столичния квартал „Младост 3“, след като намушкал многократно детето си. Това каза за DarikNews.bg говорителят на Спешна помощ в София Катя Сунгарска.

Сигнал за инцидента е постъпил в 11:20 часа на 16 септември. По време на случилото се в апартамента не е имало други хора.

Първият медицински екип констатирал смъртта на бащата, след което втори екип е установил смъртта и на детето.

По първоначална информация 40-годишен мъж е нанесъл фатални прободни рани с нож на 6-годишното си момче в апартамента им. Това е станало след скандал с майката на детето.

Очаквайте подробности!