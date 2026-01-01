Ще дойдете за "Евровизия". Ще видите морето. Ще чуете музика от цяла Европа. Ще се разходите из Морската градина. Ще срещнете хиляди фенове.

Но преди да стъпите в Бургас, има нещо важно, което трябва да знаете.

Ако „Евровизия“ беше бургазлия: 15 неща, по които ще го познаете

Тук има правила.

Не са написани никъде. Не са част от официалната програма. Никой няма да ви ги връчи на входа на „Арена Бургас“.

Но ако искате да се слеете с местните и да не бъдете разпознати като турист още на първата минута, по-добре ги научете.

1. Не питайте „Къде е морето?“

Това е може би най-бързият начин да бъде установено, че не сте от Бургас.

Морето е навсякъде.

А ако попитате бургазлия, най-вероятно ще получите кратък отговор:

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„Ей там.“

И да, „там“ може да означава доста неща.

2. Не се опитвайте да се състезавате с гларус

Особено ако държите храна.

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Гларусът няма нужда от пропуск за "Евровизия". Той вече е местен.

И ако решите да снимате някой от тях отблизо, не се изненадвайте, ако той реши да ви покаже кой е истинската звезда.

3. Не казвайте, че Морската градина е „малка“

Това може да бъде прието лично.

Особено ако го кажете на човек, който е израснал с нея.

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По-добре просто се разходете.

И не бързайте. В Бургас има места, които трябва да бъдат усетени, а не отметнати от туристически списък.

4. Не обявявайте, че „в Бургас няма какво да се прави“

Това изречение е опасно.

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В него има потенциал за дълъг разговор, който започва с:

„Ти къде си ходил?“

и завършва с карта, маршрути, заведения, плажове, паркове, фестивали и поне пет предложения какво сте пропуснали.

5. Не подценявайте бургаския „ей сега“

„Ей сега“ не винаги означава точно „след малко“.

То може да означава всичко между „в момента“ и „ще видим“.

Не задавайте излишни въпроси.

Просто се доверете на системата.

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6. Не се чудете защо някой е по джапанки през май

Вие може да сте дошли от страна, в която пролетта означава яке.

Това е Бургас.

Тук морето е достатъчно убедителен аргумент.

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А ако местен ви каже:

„Много е топло“, не спорете.

Той знае.

7. Не снимайте всеки залез така, сякаш е последният в живота ви

Разбира се, снимайте.

Но бъдете подготвени за факта, че бургазлиите могат да минат покрай вас, без дори да извадят телефона си.

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Не защото залезът не им харесва.

Напротив.

Просто са го виждали толкова много пъти, че вече знаят точно къде ще бъде слънцето след пет минути.

8. Не наричайте всичко „центъра“

Бургазлията има своя вътрешна GPS система.

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За него едно място може да е:

„след Морската“

„преди моста“

„до морето“

„там при Капаните“

или просто:

„Ей тука.“

И най-невероятното е, че местните се разбират.

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9. Не идвайте в Бургас само заради "Евровизията"

Това може да се окаже най-голямата ви грешка.

Защото ще дойдете за песните, ще видите сцената, ще преживеете конкурса...

и после ще разберете, че Бургас има още доста какво да ви покаже.

Морската градина

Плажът

Пристанището

Езерата

Община Бургас

Остров Света Анастасия

Културният живот

Улиците

Музиката

И онова усещане, заради което хората идват веднъж и после пак се връщат.

10. И най-важното - не си тръгвайте, без да сте станали поне малко бургазлии

Не се изисква адресна регистрация.

Не се изисква изпит.

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Не се изисква дори да произнесете правилно всички местни думи.

Достатъчно е да сте седнали край морето, да сте хапнали нещо вкусно, да сте се разходили без да бързате и поне веднъж да сте погледнали към Бургас и да сте си казали:

„Тук бих останал още малко“.

А това вероятно е най-важното неписано правило.

Защото "Евровизия" ще дойде и ще си тръгне.

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Песните ще бъдат изпети, победителят ще бъде избран, прожекторите ще угаснат.

Но Бургас ще си остане.

И ако Европа дойде за няколко дни, а си тръгне с желание да се върне, тогава градът ще е спечелил своята собствена "Евровизия".