Над 6700 заявления за гласуване извън страната са подадени и потвърдени към 12 часа днес. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова по време на редовния брифинг на комисията.

Най-много заявления традиционно са постъпили от българи във Великобритания, САЩ, Германия и Турция. Електронните заявления за гласуване извън страната могат да се подават до 24 часа на 29 септември.

На базата на подадените заявления ще бъдат образувани секции в чужбина, като за конкретно място са необходими най-малко 40 заявления. При наличие на 300 избиратели се предвижда и машинно гласуване. ЦИК ще анализира данните и за да прецени дали в някои секции в чужбина е необходимо да бъдат изпратени по две машини, за да се избегне струпване на избиратели.

Осем партии и 24 инициативни комитета са регистрирани

За участие в изборите за президент и вицепрезидент са регистрирани осем партии и 24 инициативни комитета. На две партии и три инициативни комитета е отказана регистрация заради констатирани непълноти и несъответствия, които не са били отстранени в законовия срок.

Регистрираните партии и инициативни комитети могат да регистрират кандидатските си листи до 22 септември. Към момента ЦИК е регистрирала четири кандидатски листи, а на 23 септември чрез жребий ще бъдат определени номерата им в бюлетината.

По предварителните избирателни списъци право на глас имат около 6,65 млн. български граждани. Всеки избирател може да провери секцията, в която ще гласува по постоянен адрес, чрез информацията, публикувана от общините, както и онлайн чрез сайта на ГРАО.

Избирателите с настоящ адрес в друго населено място, които желаят да гласуват по него, могат да подадат заявление до 10 октомври. До същата дата е срокът и за хората с трайни увреждания, които не могат да упражнят правото си на глас в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна секция.

Около 2000 машини не работят

ЦИК очаква през следващата седмица да има подписан договор за ремонта на машините за гласуване. Индикативната стойност на обществената поръчка е малко над 10 млн. лева, като от комисията уточниха, че все още не разполагат с информация за конкретната оферта на единствения кандидат за изпълнител.

Очакването е, ако договорът бъде подписан през следващата седмица, машините да бъдат ремонтирани до 15 октомври. След това те трябва да бъдат предадени на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за сертифициране.

Около 2000 от машините не работят и се нуждаят от ремонт. Сред основните повреди са проблеми с принтери и дисплеи, но са повредени и механични части – колелца, куфари и капаци.

„Искаме до изборния ден да имаме всичките 12 800 машини и да могат да разполагат държавата с тях и да ги включим в изборния процес“, заяви Балова-Цветкова.

По думите ѝ машините, които са били изваждани от изборния процес заради дефекти от 2021 г. насам, не са били ремонтирани. В края на миналата година предходният състав на ЦИК е поискал обследване на машините от Министерството на електронното управление. Именно на базата на този доклад са определени параметрите на обществената поръчка.

Машините ще бъдат поддържани и в изборния ден

Предстои да бъде уточнено и обслужването на машините в самия изборен ден. По втората позиция на обществената поръчка се предвижда представители на фирмата изпълнител да отговарят за определен брой секции.

При повреда, която може да бъде отстранена бързо, гласуването с машина ще продължи. Ако проблемът не може да бъде отстранен своевременно и съществува риск от струпване на избиратели, ще се премине към гласуване с хартиена бюлетина съгласно Изборния кодекс.

От ЦИК посочиха още, че две наблюдателски организации – една българска и една международна – вече са регистрирани за участие в изборите. Други граждански организации могат да се регистрират като наблюдатели до 24 октомври.

Следващият редовен брифинг на ЦИК ще бъде на 24 септември от 14 часа, тъй като 22 септември е национален празник, а на 23 септември комисията ще определи чрез жребий номерата на кандидатските листи в бюлетината.