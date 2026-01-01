Сред останките на римските храмове на Перперикон ръководителят на проучванията на археологическия обект проф. Николай Овчаров ще представи нова находка, съобщи той за БТА.

Ученият уточни, че откритието ще бъде представено на 17 септември (четвъртък). Става въпрос за оръжието и снаряжението на римските легионери в римския Перперикон, подчерта Овчаров.

Находката идва след проучването на разкритите тази година мавзолеи на римски граждани от късноримската епоха, скален саркофаг и оловен печат - моливдовул на императрица Ирина Комнина.