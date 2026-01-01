Руска фрегата е изстреляла две сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер в международни води край бреговете на Дания, предаде Ройтерс, като се позова на датските въоръжени сили.



Те отбелязаха, че ракетите са преминали в непосредствена близост до летателния апарат.



Хеликоптерът е изпълнявал рутинна задача по заснемане на руската фрегата, уточни военното командване на Дания, която е член на НАТО.

Оттам обърнаха внимание, че подобни пиротехнически сигнални средства обичайно се използват в морето за отправяне на предупреждение.ще бъде извикан в Министерството на външните работи на среща във връзка с инцидента, заяви, от своя страна, министърът на отбраната Йепе Брус.Руското посолство засега не е отговорило на отправеното от Ройтерс извън обичайното работно време запитване за коментар.