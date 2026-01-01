Видинските криминалисти задържаха наркодилър и иззеха голямо количество дрога при спецоперация, съобщиха от ОД на МВР.

ОД на МВР-Видин

20-годишен криминално проявен мъж е хванат за притежание на наркотични вещества с цел разпространение.

Акция във Видинско: Разбиха наркобизнеса на тийнейджъри, спипаха екстази, канабис и кокаин (СНИМКИ)

Акцията е проведена на 14 септември. Претърсени са ндва адреса, обитавани от младия мъж - във Видин и селоНегавоновци, и в две леки коли.

ОД на МВР-Видин

Иззети са 133 разноцветни хапчета, около 65 грама зелена суха листна маса, 1.56 грама бяло прахообразно вещество и две електронни везни. При полевия наркотест таблетктите реагирали на синтетичния наркотик MDMA (екстази), тревата - на канабис, а белият прах - на амфетамин.

ОД на МВР-Видин

Дрогата е била предназначена за пласиране в региона. Разследването продължава в рамките на образувано досъдебно производство.

По разпореждане на директора на ОД на МВР старши комисар Светослав Григоров продължават активните полицейски действия срещу уличното наркоразпространение в региона.

Паралелно с оперативната работа служителите на реда засилват и контролната дейност - приоритетно в районите на училищата в цялата област.