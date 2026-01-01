Делът на свободните работни места в България е намалял до 0,8 на сто през второто тримесечие на 2026 г. спрямо 0,9 на сто както през предходното тримесечие, така и година по-рано, сочат публикувани днес данни на Евростат. Страната е на едно равнище по този показател в ЕС заедно с Полша, като по-нисък показател е отчетен единствено в Румъния - 0,5 на сто.

Понижението е с 0,1 процентен пункт както на тримесечна, така и на годишна база.

През третото и четвъртото тримесечие на 2025 г. показателят също е бил 0,8 на сто. След покачването в началото на 2026 г. той се връща на тези равнища. Данните са без сезонно изглаждане.

В промишлеността и строителството в България делът на свободните работни места е 0,6 на сто, без промяна спрямо първото тримесечие и под отчетените 0,7 на сто през второто тримесечие на 2025 г.

В сектора на услугите показателят се е понижил до 0,8 на сто спрямо 1,1 на сто през предходното тримесечие и 1 на сто година по-рано. Данните са без сезонно изглаждане.

Средно за ЕС делът на свободните работни места е намалял до 2 на сто спрямо 2,1 на сто както през първото тримесечие на 2026 г., така и през второто тримесечие на 2025 г.

В еврозоната показателят е 2,1 на сто спрямо 2,3 на сто през предходното тримесечие и 2,2 на сто година по-рано.

Сред държавите със съпоставими данни най-високи равнища са отчетени в Нидерландия - 4,1 на сто, Белгия - 3,3 на сто, Малта - 3,1 на сто, и Австрия - 2,9 на сто. След Румъния, България и Полша най-ниски са стойностите в Испания и Словакия - по 0,9 на сто.

На годишна база делът на свободните работни места се е увеличил в три държави членки, останал е без промяна в осем и е намалял в 15. Повишения са регистрирани в Словения - с 0,3 процентни пункта, Гърция - с 0,2 процентни пункта, и Швеция - с 0,1 процентен пункт.

Най-силни понижения са отчетени в Кипър - с 0,7 процентни пункта, Белгия - с 0,6 процентни пункта, и Австрия - с 0,5 процентни пункта.

В промишлеността и строителството делът на свободните работни места е 1,8 на сто за ЕС и 2 на сто за еврозоната. При услугите равнищата са съответно 2,1 и 2,2 на сто.

Сред отделните икономически дейности най-високи показатели в ЕС са отчетени в строителството и административните и спомагателните дейности - по 2,8 на сто, следвани от хотелиерството и ресторантьорството - 2,5 на сто.