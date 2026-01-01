Френска гражданка, предприела обиколка на Европа и изминала над 8000 километра с мотоциклет, е била ранена при пътен инцидент в югозападния турски окръг Бурдур, съобщава вестник „Хюриет“.

Край село Харманлъ 31-годишната Лора Шарлот Сесил Вобман, която пътувала от град Бурдур към езерото Салда, е загубила контрол върху мотоциклета си и се е ударила в пасящи край пътя овце, допълва изданието.

https://t.co/rbvzCdk3i4 Fransa'dan motosikletiyle Avrupa turuna çıkan Fransa vatandaşı Laura Charlotte Cecile Vobbman (31), Burdur'da yol kenarında otlayan koyunlara çarptı. pic.twitter.com/RPmtqhtQ1G — Tourism Today (@tourismtodaytr) September 15, 2026

При сблъсъка жената е паднала на пътното платно, а в резултат на инцидента на място са били убити три овце.

Изпратените екипи на жандармерията и бърза помощ са установили, че французойката е със счупвания на двете китки, поради което е била транспортирана и настанена за лечение в държавната болница в Бурдур.

Изяснено е, че Вобман е потеглила с мотоциклета си още през юли от Страсбург и е направила дълга обиколка из Европа, изминавайки над 8000 километра, преди да претърпи инцидента в Турция.