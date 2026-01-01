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Френска гражданка, предприела обиколка на Европа и изминала над 8000 километра с мотоциклет, е била ранена при пътен инцидент в югозападния турски окръг Бурдур, съобщава вестник „Хюриет“.

Край село Харманлъ 31-годишната Лора Шарлот Сесил Вобман, която пътувала от град Бурдур към езерото Салда, е загубила контрол върху мотоциклета си и се е ударила в пасящи край пътя овце, допълва изданието.

При сблъсъка жената е паднала на пътното платно, а в резултат на инцидента на място са били убити три овце.

Изпратените екипи на жандармерията и бърза помощ са установили, че французойката е със счупвания на двете китки, поради което е била транспортирана и настанена за лечение в държавната болница в Бурдур.

Изяснено е, че Вобман е потеглила с мотоциклета си още през юли от Страсбург и е направила дълга обиколка из Европа, изминавайки над 8000 километра, преди да претърпи инцидента в Турция.

 

Иво Радойков/БТА
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