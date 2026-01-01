Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови бившия европрокурор Теодора Георгиева на длъжността съдия в Административен съд – София-град. Причината е императивна разпоредба в Закона за съдебната власт. Това реши колегията на заседанието си днес.

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Решението е по молба на Георгиева да бъде възстановена на заеманата от нея длъжност преди мандата ѝ като европейски прокурор от България.

На предишното си заседание колегията реши, че трябва да се изискат документи от Европейската прокуратура във връзка с дисциплинарното производство, проведено срещу бившия български европейски прокурор Теодора Георгиева, и наложеното ѝ наказание, преди да се произнесе по молбата ѝ за възстановяване като съдия.

Мандатът на Теодора Георгиева като български европейски прокурор изтече на 28 юли 2026 г.

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Днес бе докладвано, че материалите от европейската институция са постъпили, като от тях се разбира, че на Георгиева не ѝ е наложено наказание „уволнение“. Комисията по атестирането и конкурсите е взела решение да потвърди предходното си решение, с което предлага Георгиева да бъде възстановена като административен съдия. Поради това колегията гласува единодушно по казуса.