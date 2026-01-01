Херцогът и херцогинята на Съсекс – принц Хари и Меган – решиха да преместят децата си в друго училище само няколко дни след началото на новата учебна година, позовавайки се на съображения за сигурност.

„Решението децата да бъдат преместени в друго училище беше взето след обсъждане с екипа по сигурността на семейството относно практическите аспекти на настоящите им договорености“. Новината първоначално беше съобщена от списание HELLO!.

„Родителите остават изключително благодарни на всички учители и служители за любовта, грижите и усилията, които са проявили към семейството. Това решение по никакъв начин не бива да се тълкува като отражение върху училището или върху изключителните грижи, които децата са получили там“, се добавя в изявлението.

Ходът идва, след като британските медии съобщиха по-рано в понеделник, че на Меган за първи път, откакто се оттегли от кралските си задължения, е предоставена подкрепа за извършване на проверка на сигурността, подкрепена от правителството.

Двойката, която живя в Монтесито, Калифорния, в продължение на шест години, се премести обратно във Великобритания в края на август. Децата им – 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет – вече са били записани в британски училища за учебната 2026–2027 година преди пристигането на родителите си, съобщи CNN.

Сега херцогът и херцогинята на Съсекс се очаква да получат официална оценка на риска заради завръщането си във Великобритания, съобщава вестник „Телеграф“.

Двойката е помолена да предостави на властите възможно най-много подробности за новото си ежедневие, включително пътуванията до и от училище, адресите, които посещава редовно, маршрутите и други подробности. Тази информация, заедно с всички други доказателства, считани за релевантни, ще бъде използвана от звено на британското Министерство на вътрешните работи за оценка на евентуални промени в нивото на заплаха, пред която са изправени, съобщи „Телеграф“.

Хари води дългогодишна съдебна битка с Министерството на вътрешните работи, след като през февруари 2020 г. ведомството реши, че той вече няма да получава „същата степен“ на защита, когато се намира във Великобритания. Принцът оспори решението в съда, но загуби делото през февруари 2024 г.

През май 2023 г. Хари загуби и отделно съдебно дело, в което настояваше да има право да заплаща за полицейската си охрана, когато е във Великобритания. Решението беше взето, след като Министерството на вътрешните работи заяви, че не е уместно богати хора да могат да „купуват“ охранителни услуги от специализирани полицейски служители.

Въпреки това херцогът продължи да настоява за полицейска защита, твърдейки, че той и семейството му остават изложени на риск, въпреки че са се оттеглили от официалните си кралски задължения.

Хари и преди е говорил открито за сигурността на семейството си, като често прави сравнения между отношението към съпругата му и това, с което се е сблъсквала майка му Даяна. Покойната принцеса на Уелс почина през 1997 г., след като получи тежки вътрешни наранявания при автомобилна катастрофа с висока скорост в Париж.

По-рано тази година Хари се завърна в Лондон за друго съдебно дело срещу издател на таблоид, както и за да присъства на няколко публични събития. Меган и децата им обаче не го придружиха, отново по съображения за сигурност.