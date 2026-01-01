ПФК „Левски“ официално започва нов етап от развитието си след проведеното на 14 септември Общо събрание на акционерите. Клубът променя изцяло управленската си структура, привлича международни специалисти в ръководството, поставя високи спортни цели и представи подробности около проекта за нов стадион на мястото на „Георги Аспарухов“.

Промените идват само няколко месеца след влизането на Атанас Бостанджиев като мажоритарен собственик и очертават посоката, в която той и новият му екип възнамеряват да развиват „сините“.

Нова структура и сериозни промени в ръководството

„Левски“ преминава от досегашната двустепенна система на управление към едностепенна. Надзорният и Управителният съвет се заменят от петчленен Съвет на директорите.

Сред най-съществените промени е излизането на Наско Сираков от оперативното управление. Той вече няма да бъде част от Съвета на директорите, но Общото събрание го избра за почетен президент на клуба.

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Сираков ще има съвещателен глас по всички въпроси, разглеждани от новото управление, а не само по спортно-техническите. Решението е било подкрепено почти единодушно, включително от Сдружение „Левски на Левскарите“.

Самият Сираков прие новата си роля с „огромна отговорност“ и заяви, че вярва в доброто бъдеще на клуба. Той приветства новите членове на ръководството и подчерта, че отдавна е мечтаел „Левски“ да бъде управляван от специалисти от подобен международен калибър. Сираков изрази и увереност, че в рамките на три години клубът може да има нов дом.

В новия Съвет на директорите влизат четирима чуждестранни специалисти с опит в големи футболни и финансови структури, сред които Еду Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери. Единственият представител на досегашното оперативно ръководство, който запазва позицията си, е Даниел Боримиров.

Бостанджиев: Целта е Левски да бъде на европейско ниво

Мажоритарният собственик Атанас Бостанджиев постави висока летва пред новото управление. По думите му целта е „Левски“ да се превърне в клуб от високо европейско ниво, който да се бори за шампионската титла всяка година и да има постоянно присъствие и успехи в европейските турнири.

Бостанджиев подчерта, че процесът няма да бъде краткосрочен, а ще изисква време, работа и правилно изградена структура. Той призова привържениците за търпение и подкрепа.

В същото време собственикът разкри и сериозен ръст на бюджета. По думите му миналата година той е бил около 15 милиона евро, докато през настоящата вече е между 25 и 28 милиона евро, като окончателният разчет все още се изготвя.

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Клаудио Праковник, който има опит във финансовото управление на бразилския "Фламенго", очерта друга важна част от стратегията – инвестиции в технологии, управление и привличане на нови таланти. Според него „Левски“ не трябва просто да се надява периодично да участва в Лига Европа, а трябва да превърне европейското си присъствие в ежегодна цел.

Новият „Георги Аспарухов“ – най-големият инфраструктурен проект

Най-мащабната част от представените планове е свързана с новия стадион.

„Левски“ планира изграждането на изцяло ново съоръжение на мястото на сегашния „Георги Аспарухов“. Проектът предвижда стадион с около 28 000 седящи места за футболни мачове, а при концерти капацитетът ще достига 38 700 зрители. Началото на строителството е планирано за юни 2027 година, като очакваната продължителност на строителните дейности е малко над две години.

По думите на архитект Цветан Петров вече е издаден първият значим документ – визата за проектиране, която в момента се съгласува с институциите. Клубът работи и с германската инженерна компания SBP, която има опит в изграждането и консултирането на големи спортни съоръжения, сред които стадионите на Тотнъм, Олимпийския стадион в Мюнхен и проекти, свързани с „Бернабеу“.

Илюстрация: ПФК Левски

Идеята обаче не е просто да бъде построен по-голям футболен стадион. Концепцията е „Георги Аспарухов“ да се превърне в място, което функционира през цялата година.

Стадионът е замислен да приема не само футболни срещи, но и концерти, конференции, корпоративни събития, фен срещи и други инициативи. Предвидени са музей, феншоп, ресторанти и различни пространства за посетителите.

Особено важна роля ще има Сектор „А“, който ще бъде развит на пет надземни и две подземни нива. Там ще бъдат разположени спортни, административни, медийни и VIP функции, както и феншоп, експозиционна зона, ресторант, медиен център и мултифункционална зала с площ около 1275 кв. метра. Част от тези пространства ще могат да работят независимо от провеждането на футболни мачове.

Сред впечатляващите характеристики на проекта е и дигиталната фасада. Предвидени са панорамен LED банер с дължина около 390 метра, две големи табла за резултатите, фасадни LED екрани с обща площ около 1520 кв. метра и приблизително 2,5 километра фасадно осветление.

Комплексът ще включва и благоустроена среда около стадиона със зелени площи, пешеходни маршрути и пространства за отдих.

Стадион за 365 дни в годината

Една от основните идеи зад проекта е новият „Георги Аспарухов“ да не бъде съоръжение, което се използва само в дните на мачове.

Проектантите са разработили три основни сценария за експлоатация – в деня на футболен мач, при провеждане на събитие и в обикновен ден. Целта е стадионът да привлича хора през цялата седмица и да се превърне в естествено място за срещи на фенове, семейства и посетители на София.

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Капацитетът от около 28 000 места е увеличен максимално според представения проект, докато при концерти ще може да достига 38 700 души. Предвижда се и възможност за бъдещо разширяване на съоръжението.

Бостанджиев потвърди, че клубът е готов да подкрепи необходимия бюджет за проекта и че именно той е настоявал за максимално използване на наличния капацитет и за високо качество на зрителското изживяване.

След стадиона идва и базата

Плановете на новото ръководство не се ограничават само до първия отбор и стадиона. „Левски“ вече работи и по проект за нова или модернизирана база за детско-юношеската школа.

Бостанджиев определи инвестицията в развитието на младите футболисти като също толкова важна, колкото тази в стадиона. Повече подробности за проекта се очаква да бъдат представени в следващите седмици.

Така след днешното Общо събрание Левски очерта цялостна стратегия – нов модел на управление, по-сериозна международна експертиза, увеличен бюджет, високи спортни цели и мащабни инвестиции в инфраструктурата.

На този фон клубът продължава и спортния си сезон под ръководството на Хулио Веласкес.