Обстановката в района на складовата база на фирма "ЕМКО" ООД за боеприпаси в землището на село Горни Върпища се нормализира, съобщиха от полицията.

Пожар в склад на „ЕМКО“ край Царева ливада, няма опасност за хората (СНИМКИ)

Пожарът е окончателно потушен, като по категорична оценка на експертите към момента няма опасност от повторно възпламеняване.

Извършени са първоначалните процесуално-следствени действия.

Поради отпадане на необходимостта е преустановена допълнителната охрана на района, разпоредена от директора на ОД на МВР-Габрово и осъществявана от екипи на ГДЖСОБТ.

Тя бе въведена с цел обезпечаване на сигурността във връзка с възникналия пожар и извършването на първоначалните процесуално-следствени действия.

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Обектът остава с ограничен достъп съгласно установените правила за обекти, свързани с националната сигурност.

Към момента охраната се осъществява от фирмата, стопанисваща обекта, съгласно установения ред.