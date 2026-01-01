Обстановката в района на складовата база на фирма "ЕМКО" ООД за боеприпаси в землището на село Горни Върпища се нормализира, съобщиха от полицията.
Пожар в склад на „ЕМКО“ край Царева ливада, няма опасност за хората (СНИМКИ)
Пожарът е окончателно потушен, като по категорична оценка на експертите към момента няма опасност от повторно възпламеняване.
Извършени са първоначалните процесуално-следствени действия.
Поради отпадане на необходимостта е преустановена допълнителната охрана на района, разпоредена от директора на ОД на МВР-Габрово и осъществявана от екипи на ГДЖСОБТ.
Тя бе въведена с цел обезпечаване на сигурността във връзка с възникналия пожар и извършването на първоначалните процесуално-следствени действия.
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Обектът остава с ограничен достъп съгласно установените правила за обекти, свързани с националната сигурност.
Към момента охраната се осъществява от фирмата, стопанисваща обекта, съгласно установения ред.