За ремонт на фуги на мостово съоръжение в Хасковско и смяна на преброителни камери в Кюстендислко се налагат временни променни в организацията на движение в някои пътни участъци днес и в идните дни, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Хасково

От 15 до 18 септември за ремонт на фуги на мостово съоръжение се променя организацията на движение в платното за Пловдив при 68-и км на АМ „Марица“, в област Хасково.

При изпълнение на планираните дейности поетапно ще се ограничава движението по трите пътни ленти в посока Пловдив, като трафикът ще преминава по свободната лента, при скорост до 90 км/ч.

Дейностите ще се изпълняват от пътноподдържащото дружество, с което Агенция „Пътна инфраструктура“ има договор за текущ ремонт и поддържане на АМ „Марица“, посочват от АПИ.

Кюстендил

На 15 и 16 септември за смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци от път I-6 София - Гюешево и по път II-62 Кюстендил - Невестино на територията на област Кюстендил.

Във вторник от 8 ч. до 21 ч. дейности ще се изпълняват на първокласния път в района на село Ябълково (при 28-и км), като трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента.

От 8 ч. до 21 ч. ще се подменят камери и по второкласния път II-62 при с. Пиперков чифлик (при 3-и км). Преминаването ще е двупосочно в свободната лента.

В сряда от 8 ч. до 21 ч., ще се подменят камери на път I-6 в района на с. Гърляно /при 9-и км/. При изпълнение на планираните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в една лента.

От 8 ч. до 21 ч. ще се подменят камери и при 17-и км на първокласния път в района на с. Жиленци. Трафикът ще се осъществява двупосочно в една лента.

Защо ремонтите са важни?

АПИ се извинява за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Необходимо е шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.