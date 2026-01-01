Бившият депутат от 48-ото Народно събрание и икономист Мартин Харизанов обяви, че прекратява членството си в ГЕРБ. Той беше областен координатор на Младежкото ГЕРБ във Враца и общински организационен секретар на партията в града.

Харизанов съобщи решението си в социалните мрежи, като в публикацията си благодари на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за оказаното през годините доверие, както и на хората, с които е работил.

В равносметката си той поставя акцент върху периода, в който, по думите му, публичното заявяване на политическа принадлежност към ГЕРБ е било трудно. Според Харизанов именно тогава във Враца е била изградена силна младежка структура на партията, която впоследствие е продължила активната си работа.

Бившият депутат посочва още, че никога не е възприемал политиката като професионална цел. По думите му той се е включил в нея с намерението да има по-голяма възможност да работи за развитието на Враца и региона – мястото, където живее и отглежда децата си.

В публикацията си Харизанов прави оценка на свършеното от него до момента, като признава, че не всяка негова инициатива е завършвала с успех. Той обаче подчертава, че е предпочитал да бъде активен и да поема отговорност, вместо да стои встрани и да очаква други да решават трудните задачи.