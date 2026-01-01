Британец призна, че многократно е упоявал и изнасилвал съпругата си в дома им в продължение на повече от две десетилетия, малко преди да започне съдебният му процес, предаде Ройтерс.

Мъжът е от Северна Англия и е на възраст около 60 години. Името му не може да бъде посочено, тъй като това би разкрило самоличността на съпругата му, която има право на пожизнена анонимност. Той се призна за виновен пред Кралския съд на улица "Миншъл" в Манчестър по 45 обвинения, като преди това беше признал само 15 престъпления.

Мъжът вече е признал обвиненията, включващи 21 случая на изнасилване, 15 случая на сексуално насилие с проникване, 11 случая на сексуално посегателство и един случай на споделяне на интимни снимки без съгласие в периода между 2004 и 2025 г.

Той е признал също престъпление за даване на упойващо вещество с цел да упои съпругата си.

Прокуратурата твърди, че жената е била многократно изнасилвана и сексуално малтретирана в собствения си дом, докато е била в безсъзнание, след като е била упоена от съпруга си.

Още десетина мъже на възраст от 28 до 74 години също са обвинени в сексуално малтретиране на жертвата от 2018 до 2025 г. и всички са отрекли обвиненията, които включват и изнасилване.

Процесът срещу тях ще се проведе в същия съд и се очаква да продължи няколко месеца, отбелязва Ройтерс.